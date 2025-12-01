Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'981 0.4%  SPI 17'833 0.3%  Dow 47'728 -0.5%  DAX 24'046 0.1%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5'726 0.0%  Gold 4'191 -0.2%  Bitcoin 72'605 0.0%  Dollar 0.8079 0.4%  Öl 62.8 -1.7% 
Apple Aktie 908440 / US0378331005

224.06
CHF
-1.31
CHF
-0.58 %
18:00:00
BRXC
08.12.2025 16:47:13

Apple Overweight

Apple
224.06 CHF -0.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die wöchentlichen Verfügbarkeiten der Produkte. Die Lieferzeiten der iPhone 17-Serie hätten sich um einen Tag verkürzt, was der Entwicklung im Vorjahr beim iPhone 16 gleiche./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:44 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 276.90 		Abst. Kursziel*:
10.15%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 277.24 		Abst. Kursziel aktuell:
10.01%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

