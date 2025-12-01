Apple 224.06 CHF -0.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die wöchentlichen Verfügbarkeiten der Produkte. Die Lieferzeiten der iPhone 17-Serie hätten sich um einen Tag verkürzt, was der Entwicklung im Vorjahr beim iPhone 16 gleiche./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:44 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.