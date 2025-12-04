Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie

Apple Overweight

Apple
225.12 CHF -1.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle App-Store-Statistiken aus, die auf eine im November schwächer als saisonal übliche Umsatzentwicklung hindeuteten. Im Hinblick auf die Jahresziele der Service-Sparte würde der iPhone-Hersteller dann anderswo eine Beschleunigung benötigten./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 280.31 		Abst. Kursziel*:
8.81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 280.69 		Abst. Kursziel aktuell:
8.66%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse