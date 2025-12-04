NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle App-Store-Statistiken aus, die auf eine im November schwächer als saisonal übliche Umsatzentwicklung hindeuteten. Im Hinblick auf die Jahresziele der Service-Sparte würde der iPhone-Hersteller dann anderswo eine Beschleunigung benötigten./tih/mis;