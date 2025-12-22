Apple 217.38 CHF 0.75% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Aktuelle Marktdaten zeigten, dass sich Angebot und Nachfrage nach dem iPhone mittlerweile fast die Waage hielten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vorlaufzeiten selbst für das Basismodell ließen nach./mis/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 21:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 06:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.