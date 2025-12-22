Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'116 -0.4%  SPI 18'015 -0.4%  Dow 48'135 0.4%  DAX 24'306 0.1%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5'757 -0.1%  Gold 4'409 1.6%  Bitcoin 71'562 1.5%  Dollar 0.7935 -0.2%  Öl 61.7 1.9% 
Apple Aktie 908440 / US0378331005

217.38
CHF
1.62
CHF
0.75 %
12:36:32
BRXC
22.12.2025 12:41:56

Apple Overweight

Apple
217.38 CHF 0.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Aktuelle Marktdaten zeigten, dass sich Angebot und Nachfrage nach dem iPhone mittlerweile fast die Waage hielten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vorlaufzeiten selbst für das Basismodell ließen nach./mis/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 21:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 06:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 273.67 		Abst. Kursziel*:
11.45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 273.61 		Abst. Kursziel aktuell:
11.47%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse