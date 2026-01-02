FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
78.72CHF
0.36CHF
0.46 %
16:30:29
BRXC
09.01.2026 14:52:39
FRIEDRICH VORWERK Buy
FRIEDRICH VORWERK
78.72 CHF 0.46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Spezialanlagenbauer dürfte 2026 erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum erzielen, nachdem das Unternehmen im abgelaufenen Jahr ein Umsatzwachstum von rund 35 Prozent verzeichnet habe, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
85.10 €
Abst. Kursziel*:
23.38%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
84.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.26%
Analyst Name::
Lasse Stueben
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
12:26
|SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
08.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.ch)
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
07.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
07.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
06.01.26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX pendelt mittags um Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
29.12.25
|SDAX aktuell: SDAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|14:52
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|FRIEDRICH VORWERK
|78.72
|0.46%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:17
Bernstein Research
Roche Outperform
|14:53
Bernstein Research
TRATON Market-Perform
|14:53
Deutsche Bank AG
AB InBev Hold
|14:52
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
FRIEDRICH VORWERK Buy
|14:51
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Heidelberg Materials Buy
|14:31
JP Morgan Chase & Co.
National Grid Overweight
|14:31
JP Morgan Chase & Co.
Enel Overweight