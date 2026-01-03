Apple Aktie 908440 / US0378331005
03.01.2026 11:01:00
Apple-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Apple-Aktie veröffentlicht.
15 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.
11 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 304,89 USD für die Apple-Aktie, was einem Anstieg von 33,03 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 271,86 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|230,00 USD
|-15,40
|30.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|12,19
|22.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|283,36 USD
|4,23
|17.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|12,19
|15.12.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|2,99
|09.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|12,19
|08.12.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|2,99
|08.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|12,19
|04.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|12,19
|01.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com,Anton_Ivanov / Shutterstock.com
