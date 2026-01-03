Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’539 0.2%  Euro 0.9290 -0.1%  EStoxx50 5’850 1.0%  Gold 4’330 0.4%  Bitcoin 71’465 1.7%  Dollar 0.7920 0.0%  Öl 60.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Rohstoffe im Dezember 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
NVIDIA-Aktie, Bitcoin und Goldpreis: "Outrageous Predictions" der Saxo Bank im Check
Alcon-Aktie: Rückruf von OP-Sets gestartet
Yuan-Stärke: So könnte Chinas Währung den Bitcoin-Kurs beeinflussen
Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Suche...
eToro entdecken

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten-Meinungen 03.01.2026 11:01:00

Apple-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

Apple-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Apple-Aktie veröffentlicht.

Apple
215.91 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

15 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.

11 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 304,89 USD für die Apple-Aktie, was einem Anstieg von 33,03 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 271,86 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital230,00 USD-15,4030.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1922.12.2025
Jefferies & Company Inc.283,36 USD4,2317.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1915.12.2025
UBS AG280,00 USD2,9909.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1908.12.2025
UBS AG280,00 USD2,9908.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1904.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1901.12.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Apple-Aktie in Rot: Italien verhängt Millionenstrafe wegen App-Store-Regeln
Von der Garage bis an die Börse: Die Erfolgsgeschichte von Apple
Apple-Aktie vor dem Durchbruch? iPhone 17 könnte alle Rekorde brechen

Bildquelle: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com,Anton_Ivanov / Shutterstock.com