Roche Aktie

341.00
CHF
1.60
CHF
0.47 %
16:21:37
SWX
09.01.2026 15:17:02

Roche Outperform

Roche
340.21 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 327 auf 400 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Diagnostik-Sparte des Pharmakonzerns sei an einem vielversprechenden Wendepunkt angekommen, schrieb Justin Smith in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rückenwind lieferten drei neue, größentechnisch skalierbare Technologien, die auch noch hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber hätten. Zugleich verbessere sich die Produktivität in der Pharmaforschung/mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
400.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
340.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
17.44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
340.21 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
17.58%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

