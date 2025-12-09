Apple 223.78 CHF -0.12% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Interesse an iPhones sei in den USA jüngst zurückgegangen und habe aber in China zugenommen, schrieb David Vogt am Montagabend. Dies belegten eigene Erhebungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



