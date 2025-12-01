Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’969 0.3%  SPI 17’820 0.2%  Dow 47’801 -0.3%  DAX 24’025 0.0%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’719 -0.1%  Gold 4’181 -0.4%  Bitcoin 72’824 0.3%  Dollar 0.8078 0.4%  Öl 62.9 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
November 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Aktie im Blick: BioNTech überzeugt mit neuen Studiendaten zu Lungenkrebs-Immuntherapie
Confluent-Aktie mit Kurssprung, IBM-Aktie im Plus: Konzern verhandelt über Milliardenübernahme von Confluent
Tesla-Aktie unter Druck: Morgan Stanley hebt Kaufempfehlung auf
D-Wave-Aktie stabilisiert sich: Ist der Rücksetzer schon abgehakt?
Suche...
eToro entdecken

Apple Aktie 908440 / US0378331005

224.06
CHF
-1.31
CHF
-0.58 %
16:03:13
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.12.2025 14:45:10

Apple Neutral

Apple
224.06 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach einer Umfrage unter Smartphone-Nutzern in mehreren wichtigen Ländern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Trend der Kaufabsichten beim iPhone sei durchwachsen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Starkes anfängliches Interesse gebe es aber an faltbaren Geräten./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 278.78 		Abst. Kursziel*:
0.44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 277.29 		Abst. Kursziel aktuell:
0.98%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:45 Apple Neutral UBS AG
04.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.