Apple Aktie 908440 / US0378331005
224.06CHF
-1.31CHF
-0.58 %
16:03:13
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.12.2025 14:45:10
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach einer Umfrage unter Smartphone-Nutzern in mehreren wichtigen Ländern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Trend der Kaufabsichten beim iPhone sei durchwachsen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Starkes anfängliches Interesse gebe es aber an faltbaren Geräten./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 278.78
Abst. Kursziel*:
0.44%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 277.29
Abst. Kursziel aktuell:
0.98%
Analyst Name::
David Vogt
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
16:29
|Apple Aktie News: Apple am Montagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
05.12.25
|Apple Aktie News: Apple fällt am Abend (finanzen.ch)
05.12.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
04.12.25
|Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple (AWP)
04.12.25
|Meta-Aktie deutlich fester: Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple -- Kürzung des Metaverse-Budgets geplant (finanzen.ch)
03.12.25
|Meta poaches senior Apple designer to support AI glasses push (Financial Times)
02.12.25
|Dienstagshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
02.12.25
|Apple-Aktie höher: iKonzern setzt bei KI wieder auf Google-Manager - EuGH genehmigt Klage in Niederlanden (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|14:45
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
