Dow Jones-Kursentwicklung 06.01.2026 22:34:06

Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Der Dow Jones befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.99 Prozent fester bei 49’462.08 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19.077 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.02 Prozent leichter bei 48’475.81 Punkten in den Handel, nach 48’977.18 Punkten am Vortag.

Bei 48’923.83 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49’509.92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47’954.99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46’694.97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 06.01.2025, einen Stand von 42’706.56 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3.38 Prozent auf 240.93 USD), Amgen (+ 2.95 Prozent auf 330.17 USD), Salesforce (+ 2.59 Prozent auf 262.90 USD), IBM (+ 2.54 Prozent auf 302.47 USD) und Sherwin-Williams (+ 2.38 Prozent auf 340.09 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Chevron (-4.46 Prozent auf 156.54 USD), Apple (-1.83 Prozent auf 262.36 USD), Travelers (-0.89 Prozent auf 285.19 USD), NVIDIA (-0.47 Prozent auf 187.24 USD) und Cisco (-0.46 Prozent auf 75.23 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 41’388’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.911 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

