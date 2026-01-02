Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Harry Goad begründete das neue Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns mit Anpassungen an seiner Bewertungsmatrix, um die verbesserte Finanzleistung und die gestiegene Branchenbewertung widerzuspiegeln. An seinen Finanzprognosen habe er keine Änderungen vorgenommen, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/niw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
229.00 €
|
Abst. Kursziel*:
13.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
230.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.80%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
Analysen zu Heidelberg Materials
|14:51
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
