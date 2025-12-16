Apple 218.77 CHF 0.87% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 246,99 auf 283,36 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gegen höhere Preise von Memory-Halbleitern sei der Tech-Konzern gefeit, schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das liege an den hohen durchschnittlichen Verkaufspreisen für seine Produkte. So dürfte der Preis für ein iPhone 18 um durchschnittlich 100 US-Dollar steigen, was keinen Druck auf die Bruttomarge bedeute./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.