Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 246,99 auf 283,36 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gegen höhere Preise von Memory-Halbleitern sei der Tech-Konzern gefeit, schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das liege an den hohen durchschnittlichen Verkaufspreisen für seine Produkte. So dürfte der Preis für ein iPhone 18 um durchschnittlich 100 US-Dollar steigen, was keinen Druck auf die Bruttomarge bedeute./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 283.36
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 273.28
|
Abst. Kursziel*:
3.69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 273.20
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.72%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Apple Aktie News: Apple am Abend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Apple-Aktie im Fokus: iKonzern erleidet juristische Niederlage im Kartellrechtsstreit mit Epic Games (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|16:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|16:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|218.77
|0.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:47
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Hold
|16:46
|
Jefferies & Company Inc.
Continental Buy
|16:46
|
Jefferies & Company Inc.
Michelin Buy
|16:10
|
DZ BANK
Netflix Kaufen
|16:10
|
DZ BANK
Zalando Kaufen
|14:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
GSK Neutral
|14:25
|
Barclays Capital
Hermès Equal Weight