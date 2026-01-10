KI als Kurstreiber? Argent Capital sieht Amazon-Aktie 2026 vor starkem Jahr

• Amazon-Aktie 2025 auf Jahressicht abgeschlagenes Schlusslicht der "Mag-7"• Argent Capital Management sieht trotzdem erhebliches Aufwärtspotenzial für 2026• Auch BMO Capital und JPMorgan prognostizieren Trendwende

Das Jahr 2025 war für die Amazon-Aktie kein leichtes. Durch eine regelrechte Berg- und Talfahrt kam für den weltgrössten Online-Händler am Ende des Jahres lediglich ein Plus von 5,21 Prozent zu Stande. Angesichts dieser Jahresperformance war Amazon unter den "Magnificent Seven" damit das abgeschlagene Schlusslicht (Stand: Schlusskurs 31. Dezember 2025).

Was die Amazon-Aktie 2025 belastete

Jed Ellerbroek, Portfolio Manager bei Argent Capital Management, erklärte in einem Gespräch mit YahooFinance, warum Amazon es 2025 so schwer hatte.

In der ersten Jahreshälfte sei es vor allem die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gewesen, die das Unternehmen von Jeff Bezos belastete. Aufgrund der damit verbundenen Preiserhöhungen im Einzelhandel sei weniger verkauft wurden, weshalb Amazon geringere Werbeeinnahmen erzielte.

Im zweiten Halbjahr nahmen Bedenken zu, Amazon würde im KI-Rennen hinter Alphabet und Microsoft zurückbleiben - denn GCP und Azure wuchsen schneller als die AWS-Sparte des Online-Händlers. Jed Ellerbroek zufolge sei dies aber darauf zurückzuführen, dass Amazon erst anderthalb Jahre später begann, KI-Rechenzentren aufzubauen.

Amazon 2026 ein "KI-Gewinner"

Trotz der verhaltenen Kursentwicklung im Jahr 2025 sieht Argent Capital Management kräftiges Aufwärtspotenzial bei Amazon. Im Interview mit YahooFinance prognostiziert Jed Ellerbroek für 2026 ein Wachstum über 20 Prozent für die AWS-Sparte sowie ein "zweistelliges Wachstum im Einzelhandel". Der Portfolio Manager geht davon aus, dass sich die Aktie gut entwickelt und "sich als Gewinner im Bereich KI herausstellen wird".

Hintergrund dieser bullischen Annahme sei, dass Amazon im KI-Rennen bereits aufholt und Kapazitäten ausbauen würde. Demnach rechnet der Portfolio Manager mit steigenden Umsätzen. Einen Hinweis auf diese Entwicklung hätte vor allem der "hervorragende Gewinnbericht" im dritten Quartal geliefert.

Strategische Investitionen in KI und Cloud als Wachstumstreiber

Auch anderen Marktbeobachtern zufolge steht Amazon vor einem deutlichen Wachstum im Jahr 2026 - angetrieben durch Amazons strategische Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste, wie aus einem Bericht von TipRanks hervorgeht.

Analysten von BMO Capital und der US-Investmentbank JPMorgan sehen die AWS-Sparte ebenso wie Argent Capital Management als zentralen Erfolgsfaktor, insbesondere da Unternehmen zunehmend KI-Tools einsetzen, die eine erhebliche Rechenleistung erfordern.

Wie MarketWatch berichtet, schrieb JPMorgan-Analyst Doug Anmuth bezogen auf die Entwicklung von Amazon 2026, dass sich die Investitionen "durch beschleunigtes Cloud-Wachstum und steigende Margen auszahlen" werde. So prognostiziert die Investmentbank für die AWS-Sparte ein Wachstum von rund 23 Prozent - ähnlich wie Argent Capital Management.

Wie es 2026 nun weitergehen könnte

Nach einem schwierigen Jahr 2025 könnte Amazon wieder auf Kurs kommen. Experten wie Jed Ellerbroek und Analysten von JPMorgan sehen im Ausbau der Cloud-Infrastruktur und der konsequenten Integration von KI-Technologien klare Katalysatoren für den nächsten Wachstumsschub. Sollte sich diese Dynamik fortsetzen, könnte Amazon 2026 tatsächlich zu den grössten Profiteuren im KI-Rennen zählen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.