Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Swiss Life1485278Novo Nordisk129508879Glencore12964057Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Santhera Pharmaceuticals127602882
Top News
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
KI als Kurstreiber? Argent Capital sieht Amazon-Aktie 2026 vor starkem Jahr
Strategie und Absatz im Check: Ist Tesla oder BYD die attraktivere Aktie?
CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach Börsengang: Der Top-Performer unter den neuen Tech-Aktien 2025
Verkaufsvotum trotz KI-Boom: Ein Wall-Street-Bär bleibt bei der NVIDIA-Aktie skeptisch
Suche...
Plus500 Depot
KI-Gewinner? 10.01.2026 02:37:00

KI als Kurstreiber? Argent Capital sieht Amazon-Aktie 2026 vor starkem Jahr

KI als Kurstreiber? Argent Capital sieht Amazon-Aktie 2026 vor starkem Jahr

Obwohl die Amazon-Aktie 2025 kaum vom Fleck kam, sieht Argent Capital Management grosses Potenzial. Warum der weltgrösste Online-Händler 2026 der grosse KI-Gewinner wird.

• Amazon-Aktie 2025 auf Jahressicht abgeschlagenes Schlusslicht der "Mag-7"
• Argent Capital Management sieht trotzdem erhebliches Aufwärtspotenzial für 2026
• Auch BMO Capital und JPMorgan prognostizieren Trendwende

Das Jahr 2025 war für die Amazon-Aktie kein leichtes. Durch eine regelrechte Berg- und Talfahrt kam für den weltgrössten Online-Händler am Ende des Jahres lediglich ein Plus von 5,21 Prozent zu Stande. Angesichts dieser Jahresperformance war Amazon unter den "Magnificent Seven" damit das abgeschlagene Schlusslicht (Stand: Schlusskurs 31. Dezember 2025).

Was die Amazon-Aktie 2025 belastete

Jed Ellerbroek, Portfolio Manager bei Argent Capital Management, erklärte in einem Gespräch mit YahooFinance, warum Amazon es 2025 so schwer hatte.

In der ersten Jahreshälfte sei es vor allem die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gewesen, die das Unternehmen von Jeff Bezos belastete. Aufgrund der damit verbundenen Preiserhöhungen im Einzelhandel sei weniger verkauft wurden, weshalb Amazon geringere Werbeeinnahmen erzielte.

Im zweiten Halbjahr nahmen Bedenken zu, Amazon würde im KI-Rennen hinter Alphabet und Microsoft zurückbleiben - denn GCP und Azure wuchsen schneller als die AWS-Sparte des Online-Händlers. Jed Ellerbroek zufolge sei dies aber darauf zurückzuführen, dass Amazon erst anderthalb Jahre später begann, KI-Rechenzentren aufzubauen.

Amazon 2026 ein "KI-Gewinner"

Trotz der verhaltenen Kursentwicklung im Jahr 2025 sieht Argent Capital Management kräftiges Aufwärtspotenzial bei Amazon. Im Interview mit YahooFinance prognostiziert Jed Ellerbroek für 2026 ein Wachstum über 20 Prozent für die AWS-Sparte sowie ein "zweistelliges Wachstum im Einzelhandel". Der Portfolio Manager geht davon aus, dass sich die Aktie gut entwickelt und "sich als Gewinner im Bereich KI herausstellen wird".

Hintergrund dieser bullischen Annahme sei, dass Amazon im KI-Rennen bereits aufholt und Kapazitäten ausbauen würde. Demnach rechnet der Portfolio Manager mit steigenden Umsätzen. Einen Hinweis auf diese Entwicklung hätte vor allem der "hervorragende Gewinnbericht" im dritten Quartal geliefert.

Strategische Investitionen in KI und Cloud als Wachstumstreiber

Auch anderen Marktbeobachtern zufolge steht Amazon vor einem deutlichen Wachstum im Jahr 2026 - angetrieben durch Amazons strategische Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste, wie aus einem Bericht von TipRanks hervorgeht.

Analysten von BMO Capital und der US-Investmentbank JPMorgan sehen die AWS-Sparte ebenso wie Argent Capital Management als zentralen Erfolgsfaktor, insbesondere da Unternehmen zunehmend KI-Tools einsetzen, die eine erhebliche Rechenleistung erfordern.

Wie MarketWatch berichtet, schrieb JPMorgan-Analyst Doug Anmuth bezogen auf die Entwicklung von Amazon 2026, dass sich die Investitionen "durch beschleunigtes Cloud-Wachstum und steigende Margen auszahlen" werde. So prognostiziert die Investmentbank für die AWS-Sparte ein Wachstum von rund 23 Prozent - ähnlich wie Argent Capital Management.

Wie es 2026 nun weitergehen könnte

Nach einem schwierigen Jahr 2025 könnte Amazon wieder auf Kurs kommen. Experten wie Jed Ellerbroek und Analysten von JPMorgan sehen im Ausbau der Cloud-Infrastruktur und der konsequenten Integration von KI-Technologien klare Katalysatoren für den nächsten Wachstumsschub. Sollte sich diese Dynamik fortsetzen, könnte Amazon 2026 tatsächlich zu den grössten Profiteuren im KI-Rennen zählen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
Amazon-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des Monats Dezember
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,mindea / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
09.01.26 Anleger halten sich zurück
09.01.26 Marktüberblick: Puma-Aktie springt
09.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter aufwärts?
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
08.01.26 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rheinmetall-Aktie höher: Bundeswehr erhält Puma-Simulatoren - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
PUMA-Aktie freundlich: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben
Allianz-Aktie sinkt: Allianz holt Anthropic für KI an Bord
Tecan-Aktie schnellt hoch: Auftragseingang gibt Rückenwind für 2026
DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Amazon Aktie News: Amazon tritt am Abend auf der Stelle
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor 10 Jahren abgeworfen
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 02/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:33 BVB-Aktie: Frankfurt gegen Dortmund 3:3
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch
22:14 Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch
22:07 ROUNDUP 2: Weitere Proteste in iranischen Millionenmetropolen
21:45 ROUNDUP: Merz, Macron und Starmer rufen iranische Führung zu Gewaltverzicht
21:39 ROUNDUP: Weitere Proteste in iranischen Millionenmetropolen
21:22 ROUNDUP 2: US-Einheiten beschlagnahmen erneut Öltanker in der Karibik
21:12 Venezuela: Menschenrechtler zählen bislang neun Freilassungen
20:51 Devisen: Eurokurs stabilisiert sich etwas nach Tief seit einem Monat
21:06 Nestlé-Aktie: Rückruf bestimmter Babynahrung in der Kritik