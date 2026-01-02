Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

29.56
CHF
0.06
CHF
0.20 %
16:37:24
BRXC
09.01.2026 14:53:59

TRATON Market-Perform

TRATON
29.55 CHF 0.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Lkw-Holding des VW-Konzerns gehe nun davon aus, dass es "schwierig" werden dürfte, im Jahr 2025 Margen von über 6 Prozent und einen operativen Netto-Cashflow von über einer Milliarde Euro zu erzielen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gründe seien höher als erwartet ausgefallene Auswirkungen der Zölle und unerwartet hohe Rückstellungen für Forderungsausfälle im Finanzdienstleistungsgeschäft./rob/edh/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
31.88 € 		Abst. Kursziel*:
12.92%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
31.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.64%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:53 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:52 TRATON Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
CHF