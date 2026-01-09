Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
Schneider Electric Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Ausblick des Industriegüterherstellers auf 2026 dürfte sich mit den Aussagen vom Kapitalmarkttag Ende vergangenen Jahres decken, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahmen für Umsatz und Wachstum im vierten Quartal deckten sich in etwa mit den Konsensprognosen./rob/bek/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
285.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
235.10 €
|
Abst. Kursziel*:
21.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
236.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.58%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-