|Langfristiges Investment
|
10.01.2026 19:43:09
Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Hedera gebracht.
Vor 1 Jahr war ein Hedera 0.2691 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 371.67 Hedera in seinem Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 44.65 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0.1201 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 55.35 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 18.12.2025 bei 0.1051 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.
Redaktion finanzen.net
