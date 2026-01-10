Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’997.4700 1.6%  Gold 4’509.8 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
KI als Kurstreiber? Argent Capital sieht Amazon-Aktie 2026 vor starkem Jahr
Strategie und Absatz im Check: Ist Tesla oder BYD die attraktivere Aktie?
Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten
Suche...
Plus500 Depot
Langfristiges Investment 10.01.2026 19:43:09

Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Hedera gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Hedera 0.2691 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 371.67 Hedera in seinem Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 44.65 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0.1201 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 55.35 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 18.12.2025 bei 0.1051 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Inside Krypto

17:42Finixio Crypto Logo Bitcoin Transaktionen werden immer langsamer – darum setzen jetzt so viele Investoren auf Bitcoin Hyper
17:42Finixio Crypto Logo Bitcoin Transaktionen werden immer langsamer – darum setzen jetzt so viele Investoren auf Bitcoin Hyper
09.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin-Whales kaufen massiv: Bringt diese Layer-2 den Durchbruch für BTC?
09.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin-Whales kaufen massiv: Bringt diese Layer-2 den Durchbruch für BTC?
09.01.26Finixio Crypto Logo Krypto News: Trumps Zölle weiter ungeklärt mit grossen Folgen für Bitcoin
09.01.26Finixio Crypto Logo Krypto News: Trumps Zölle weiter ungeklärt mit grossen Folgen für Bitcoin
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall