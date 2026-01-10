Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lohnende TON-Anlage? 10.01.2026 19:43:09

Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einem frühen Investment in Toncoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Toncoin notierte am 09.01.2025 bei 5.193 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1’925.73 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.744 USD), wäre das Investment nun 3’357.89 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 66.42 Prozent verkleinert.

Am 18.12.2025 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.437 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5.595 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

17:42Finixio Crypto Logo Bitcoin Transaktionen werden immer langsamer – darum setzen jetzt so viele Investoren auf Bitcoin Hyper
09.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin-Whales kaufen massiv: Bringt diese Layer-2 den Durchbruch für BTC?
09.01.26Finixio Crypto Logo Krypto News: Trumps Zölle weiter ungeklärt mit grossen Folgen für Bitcoin
