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11.08.2026 17:58:11
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende stärker
Letztendlich zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.
Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0.26 Prozent stärker bei 6’552.54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.578 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.048 Prozent höher bei 6’538.78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’535.62 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6’529.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’576.30 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’269.97 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 5’895.45 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Stand von 5’331.85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.00 Prozent aufwärts. Bei 6’576.30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2.56 Prozent auf 158.56 EUR), Eni (+ 2.08 Prozent auf 24.05 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.64 Prozent auf 28.56 EUR), BMW (+ 1.38 Prozent auf 60.12 EUR) und Siemens (+ 1.19 Prozent auf 280.25 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-3.08 Prozent auf 162.20 EUR), Airbus SE (-1.00 Prozent auf 212.40 EUR), BASF (-0.72 Prozent auf 51.26 EUR), Enel (-0.70 Prozent auf 9.86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.65 Prozent auf 46.78 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’349’655 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 577.742 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7.24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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