Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit dem operativen Gewinn (Ebitda) im Kerngeschäft habe der Hersteller von Prothesen die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen. Mit Blick nach vorn sei das Unternehmen optimistischer geworden./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:03 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.10 €
|
Abst. Kursziel*:
42.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.64%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
09:28
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Ottobock strongly increases revenue in the first half of the year and significantly improves its margin (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Ottobock steigert Umsatz im ersten Halbjahr kräftig und verbessert seine Marge deutlich (EQS Group)
|
11.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.08.26
|XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Ottobock
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|08:29
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
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|UBS AG
|08:29
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
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|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|08:29
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
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