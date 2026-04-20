SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Diese bestätigten die vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Auch ohne Sondereffekte sei der Quartalsbericht des Ausrüsters für die Solarbranche solide. Der Auftragseingang sei stark, das gelte vor allem für das Segment Großanlagen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
87.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.05 €
|
Abst. Kursziel*:
49.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.10%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
|14.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
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|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
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Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|52.86
|1.71%
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