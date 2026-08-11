Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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11.08.2026 12:26:13
Anleger in Europa warten auf Impulse: Euro STOXX 50 mit Verschnaufpause
Der Handel in Europa verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.
Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0.00 Prozent auf 6’535.47 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.578 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.048 Prozent auf 6’538.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’535.62 Punkten am Vortag.
Bei 6’549.74 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’529.60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’269.97 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 5’895.45 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 5’331.85 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.71 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’559.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2.19 Prozent auf 24.08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.96 Prozent auf 28.37 EUR), SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 180.84 EUR), Siemens Energy (+ 0.58 Prozent auf 155.50 EUR) und Infineon (+ 0.34 Prozent auf 62.74 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-2.21 Prozent auf 163.65 EUR), Airbus SE (-1.33 Prozent auf 211.70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.90 Prozent auf 46.66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.88 Prozent auf 74.76 EUR) und Bayer (-0.81 Prozent auf 48.83 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 626’152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 577.742 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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