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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

3.33
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13.08.2026 08:27:07

EVOTEC SE Outperform

EVOTEC
3.34 CHF -4.66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Mitte Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Charles Weston in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Er rechne folglich nicht mit größeren Kursausschlägen der Aktien des Life-Science- und Biotechnologieunternehmens./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
3.61 € 		Abst. Kursziel*:
177.32%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
180.58%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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EVOTEC SE 3.33 -2.92% EVOTEC SE