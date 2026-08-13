JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für RWE-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten des Stromerzeugers, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Den bestätigten Ausblick des Unternehmens dürften Investoren als zurückhaltend werten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 09:16 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.1 Prozent auf 58.26 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 11.57 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 167’076 RWE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 31.3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BST



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