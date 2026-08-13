RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Einschätzung
|
13.08.2026 09:33:04
JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für RWE-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Pavan Mahbubani das RWE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten des Stromerzeugers, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Den bestätigten Ausblick des Unternehmens dürften Investoren als zurückhaltend werten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 09:16 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.1 Prozent auf 58.26 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 11.57 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 167’076 RWE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 31.3 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.08.26
|RWE-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|RWE stellt weitere Wachstumschancen in Aussicht - Aktie im Plus (AWP)
|
13.08.26
|RWE plant weiter Kohleausstieg 2030 - Reservebetrieb möglich (AWP)
|
13.08.26
|RWE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
RWE am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.