Ahold Delhaize 32.34 CHF 0.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk des niederländischen Einzelhändlers habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe das Europageschäft positiv hervorgeragt./rob/mf/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.