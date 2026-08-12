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13.08.2026 08:43:16

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Industriekonzerns habe die Konsensschätzung um elf Prozent verfehlt, schrieb Tommaso Castello in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Gründe hierfür seien eine schwache Nachfrage der Automobilbranche und die Dekarbonisierung./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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