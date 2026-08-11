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Euro STOXX 50 im Blick 11.08.2026 15:58:16

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne

Der Euro STOXX 50 zeigt heute eine positive Tendenz.

Siemens Energy
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Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0.45 Prozent auf 6’565.33 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.578 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.048 Prozent fester bei 6’538.78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’535.62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6’529.60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’567.31 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’269.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’895.45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’331.85 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.22 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6’567.31 Punkte. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3.22 Prozent auf 159.58 EUR), Eni (+ 2.14 Prozent auf 24.07 EUR), Infineon (+ 1.97 Prozent auf 63.76 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.21 Prozent auf 28.44 EUR) und Siemens (+ 0.78 Prozent auf 279.10 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-3.73 Prozent auf 161.10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.85 Prozent auf 512.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.63 Prozent auf 46.79 EUR), BASF (-0.62 Prozent auf 51.31 EUR) und Deutsche Börse (-0.62 Prozent auf 273.90 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’458’314 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 577.742 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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