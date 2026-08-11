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11.08.2026 09:28:20
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester
Das macht der Euro STOXX 50 am Morgen.
Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.17 Prozent stärker bei 6’546.81 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.578 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’538.78 Zählern und damit 0.048 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’535.62 Punkte).
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’549.74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’538.78 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6’269.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’895.45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5’331.85 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11.90 Prozent zu. Bei 6’559.99 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1.87 Prozent auf 24.00 EUR), Rheinmetall (+ 0.96 Prozent auf 1’153.20 EUR), Siemens Energy (+ 0.96 Prozent auf 156.08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.53 Prozent auf 28.25 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.48 Prozent auf 6.87 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Airbus SE (-0.79 Prozent auf 212.85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.54 Prozent auf 46.83 EUR), BASF (-0.50 Prozent auf 51.37 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.39 Prozent auf 515.20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.34 Prozent auf 75.16 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 139’201 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577.742 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.18 zu Buche schlagen. Mit 7.24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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