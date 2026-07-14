Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’140 -1.2%  SPI 19’902 -1.0%  Dow 52’637 0.0%  DAX 24’746 -1.0%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’221 -0.7%  Gold 3’992.5700 -1.6%  Bitcoin 51’677.3 -0.8%  Dollar 0.8075 0.3%  Öl 85.8 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882ABB1222171Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie: Darum zählen Auslieferungen für Anleger kaum noch
Anthropic vor dem Börsengang: Die wichtigsten Fakten für Investoren
Gewinnwarnung belastet EVOTEC - Berenberg stuft Aktie herab
Xiaomi-Aktie springt an: Rückkäufe schlagen Verwässerung
VP Bank-Aktie zieht an: Erstmals Moody's-Ratings erhalten - Weg zum Pfandbriefmarkt geebnet
Suche...

Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

32.63
CHF
0.33
CHF
1.02 %
15:08:02
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.07.2026 13:08:50

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
32.81 CHF -0.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Die Konsensschätzungen seien zuletzt gesunken, die Hürden lägen nun also tiefer, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr könne für den Handelskonzern aber zu einer Herausforderung werden mit Blick auf die Erwartungen des Marktes sowie die Ziele des Unternehmens./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.07 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
35.56 € 		Abst. Kursziel*:
-32.31%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
35.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-32.20%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?