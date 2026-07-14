Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Die Konsensschätzungen seien zuletzt gesunken, die Hürden lägen nun also tiefer, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr könne für den Handelskonzern aber zu einer Herausforderung werden mit Blick auf die Erwartungen des Marktes sowie die Ziele des Unternehmens./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.07 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
35.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-32.31%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
35.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32.20%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
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