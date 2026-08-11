Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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|Lukratives Ahold Delhaize (Ahold)-Investment?
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11.08.2026 10:02:37
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 11.08.2025 wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag 34.91 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 286.451 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 33.04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’464.34 EUR wert. Damit wäre die Investition um 5.36 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Ahold Delhaize (Ahold) eine Marktkapitalisierung von 28.84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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