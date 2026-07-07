Ahold Delhaize 33.04 CHF -0.33% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Nach den personellen Veränderungen auf zahlreichen Führungspositionen der europäischen Nahrungsmittel-Einzelhändler gehe er nach Gesprächen mit dem Ahold-Management davon aus, dass der Supermarktbetreiber seine Jahresziele erreichen werde, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.