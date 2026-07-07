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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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09.07.2026 12:22:44

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Nach den personellen Veränderungen auf zahlreichen Führungspositionen der europäischen Nahrungsmittel-Einzelhändler gehe er nach Gesprächen mit dem Ahold-Management davon aus, dass der Supermarktbetreiber seine Jahresziele erreichen werde, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
35.87 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
35.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
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