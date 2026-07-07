Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Nach den personellen Veränderungen auf zahlreichen Führungspositionen der europäischen Nahrungsmittel-Einzelhändler gehe er nach Gesprächen mit dem Ahold-Management davon aus, dass der Supermarktbetreiber seine Jahresziele erreichen werde, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
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Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
35.87 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
35.83 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Borja Olcese
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KGV*:
-