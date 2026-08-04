HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenanbieter habe solide abgeschnitten und die Erwartungen erfüllt, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei bestätigt worden, allerdings mit dem Zusatz, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr eher am unteren Ende der Zielspanne liegen dürfte. Das nehme der Marktkonsens indes schon vorweg./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.35 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3.40 €
|
Abst. Kursziel*:
145.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
143.37%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
06:58
|EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE setzt Fokus weiterhin auf Profitabilität und Effizienz (EQS Group)
|
06:58
|EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE continues focus on profitability and efficiency (EQS Group)
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12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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12.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
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05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX klettert am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
04.08.26
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|
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|JP Morgan Chase & Co.
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|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|07:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|08:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|3.17
|-0.60%
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