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13.08.2026 08:03:10

HelloFresh Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Alle geschäftlichen Kennziffern deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Operativ entwickele sich das Geschäft des Essenslieferanten schwach, die Bestellzahlen seien rückläufig./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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08:03 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:55 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
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