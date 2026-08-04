HelloFresh 3.23 CHF 1.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Alle geschäftlichen Kennziffern deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Operativ entwickele sich das Geschäft des Essenslieferanten schwach, die Bestellzahlen seien rückläufig./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.