RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese deckten sich mit den im Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Nettoverschuldung des Stromerzeugers liege über der Konsenserwartung. Der bestätigte Ausblick bedeute Aufwärtspotenzial für das Wachstum./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.12 €
|
Abst. Kursziel*:
17.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.00%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
11.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags fester (finanzen.ch)
|
10.08.26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
07.08.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|07:59
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|RWE Overweight
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|07:59
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
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|Bernstein Research
|19.06.26
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|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
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|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|52.68
|0.53%
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