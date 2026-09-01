adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Overweight
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro und "Overweight" aufgenommen. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber, wie sie am Dienstag schrieb. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen. Auch quantitative Mittelfristziele schließt Petrova nicht aus. Sie erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde./ag/gl;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Overweight
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
149.25 €
|
Abst. Kursziel*:
40.70%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
149.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.09%
|
Analyst Name::
Viktoria Petrova
|
KGV*:
-
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