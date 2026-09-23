UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen

Sie muss Auslandstöchter künftig mit 90 Prozent hartem Kernkapital (CET1) unterlegen.

Der Ständerat beschloss die Änderungen im Bankengesetz am Mittwoch mit 33 gegen 10 Stimmen und mit zwei Enthaltungen. Ablehnende Stimmen kamen von Vertreterinnen von SVP, SVP und der Mitte-Gruppe.

Vor dem Entscheid hatte sich eine starke Minderheit der vorberatenden Kommission durchgesetzt mit der Forderung, dass Auslandstöchter von systemrelevanten Grossbanken zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Die deutlich unterlegene Mehrheit hätte eine mildere Vorschrift gewünscht.

Noch selten war vor einem Parlamentsentscheid derart intensiv lobbyiert worden wie zu der nach dem CS-Debakel vorgeschlagenen Massnahme zur Verschärfung des Too-big-to-fail-Dispositivs. Allen voran die UBS wehrte sich gegen die vom Bundesrat gewünschten strengeren Eigenmittelvorschriften für Auslandsbeteiligungen.

Sie und mehrere grosse Wirtschaftsverbände hätten den vom Ständerat abgelehnten, milderen Kompromiss bevorzugt. Demnach hätte die Bank Auslandbeteiligungen zu mindestens 50 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Für die übrigen bis zu 50 Prozent wären speziell gestaltete AT1-Anleihen zulässig gewesen.

"Lehren aus der Krise erwartet"

Die 90-Prozent-Unterlegung mit hartem Kernkapital würde ihrer Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig schaden, schrieb die UBS. Sie und auch mehrere grosse Wirtschaftsverbände sprachen sich gegen diese Lösung aus.

Die 90-Prozent-Unterlegung beantragt hatte Peter Hegglin (Mitte/ZG) namens einer Minderheit. Eine höhere Quote an hartem Kernkapital sei ein Signal für einen sicheren, vertrauenswürdigen Finanzplatz, sagte er dazu.

AT1 erzeugten in einer Krise Rechtsunsicherheit, doppelte Pirmin Bischof (Mitte/SO) nach. "Wenn es kracht, ist nicht klar, was passiert." Eine dickere Eigenkapitaldecke sei kein Nachteil, sondern Teil eines stolzen Finanzplatzes, sagte Heidi Z'graggen (Mitte/UR).

Jakob Stark (SVP/TG) sagte, der Antrag sei gegenüber einer vollständigen Unterlegung um vier Milliarden Franken leichter. Auch Isabelle Chassot (Mitte/FR), einst Präsidentin der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zum CS-Debakel, wollte diesen Weg: "Die Bevölkerung erwartet von uns Lehren aus der CS-Krise."

"Verschärfung mit Augenmass"

Für die zehn verbleibenden Prozent der Kapitaldeckung will der Ständerat keine Vorgaben machen. Die von der Kommissionsmehrheit entworfenen spezifischen Vorgaben zur Verwendung von AT1-Anleihen lehnte der Rat unisono ab. Heute müssen die Auslandstöchter zu 45 Prozent mit CET1 und zu 17 Prozent mit AT1-Anleihen unterlegt werden.

Die Mehrheit der Wirtschaftskommission (WAK-S) hätte den Grossbanken mit Auslandsbeteiligungen zwar Zügel anlegen wollen, aber weniger enge. Tiana Angelina Moser (GLP/ZH) sprach von einer "Verschärfung mit Augenmass." Der Finanzplatz müsse krisenresistenter werden, eine Grossbank international aber wettbewerbsfähig bleiben.

Der Vorschlag der Mehrheit richte sich an internationalen Gegebenheiten aus, sagte Thierry Burkart (FDP/AG), und AT1 seien ein bekanntes Instrument. Mehrere Ratsmitglieder forderten Respekt für die UBS und deren Leistungen rund um die Übernahme der gestrauchelten CS.

"Tun, was wir können"

Der Ständerat liegt mit seinem Entscheid nun zwar näher beim Bundesrat, aber nicht ganz bei ihm. Denn der Bundesrat will eine hundertprozentige Deckung von Auslandsbeteiligungen mit hartem Kernkapital (CET1). Gegenüber dem ebenfalls unterlegenen WAK-Konzept unterlag dieser anfänglich einzig von SP-Kommissionsmitgliedern unterstützte Antrag nur knapp.

"Es ist in unserer Verantwortung, die Lehren zu ziehen", sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter den Ständerätinnen und Ständeräten. Die Bevölkerung sei nicht mehr bereit, für Risiken, die die UBS im Ausland eingehe, zu haften. Eine Regulierung werde nie alle Risiken ausmerzen können, betonte sie. "Doch wir sollten tun, was wir können."

Noch in einem weiteren Punkt wich der Ständerat von den Anträgen der zuständigen Kommission ab: Mit 25 zu 19 Stimmen strich er die Vorgabe an systemrelevante Grossbanken, einen dauerhaften Sozialplan zu erstellen. Dieser hätte gemäss dem Mehrheitsantrag das Ziel haben müssen, Arbeitsplätze unabhängig von einer Insolvenz zu sichern.

Für Bankiervereinigung ist UBS-Entscheid "extremer Sonderweg"

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat den Ständeratsentscheid in Sachen UBS-Regulierung scharf kritisiert. Dieser sei ein "extremer Sonderweg", durch den dem Bankenplatz der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit drohe.

Die vom Ständerat beschlossene Unterlegung der UBS-Auslandsbeteiligungen mit 90 Prozent hartem Kernkapital führe zu einer Verdoppelung der Anforderung, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Und damit gehe die Schweiz deutlich über internationale Standards hinaus, schreibt der Branchenverband und verweist auf die Finanzplätze in Europa, im Vereinigten Königreich oder in den USA.

"Die Schweiz schlägt einen Sonderweg ein, den kein anderer Finanzplatz geht", lässt sich Roman Studer, CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung, in der Mitteilung zitieren. "Es droht das Risiko, dass Dienstleistungen wegfallen und wir Talente sowie unsere internationale Spitzenposition verlieren."

"Vertane Chance"

Die Bankiervereinigung bedauere sehr, dass die überwiegend kritischen Stellungnahmen aus der Wirtschaft und vonseiten der Kantone im Entscheid des Ständerats nicht berücksichtigt worden seien, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch sei der Ständerat nicht dem Vorschlag seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) zur Stärkung der international etablierten AT1-Instrumente gefolgt.

Damit würden diese verlustabsorbierenden Instrumente bei der Eigenmittelunterlegung ausländischer Beteiligungen nicht berücksichtigt. Die Folgen für den Schweizer Finanzplatz und die Wirtschaft wären erheblich. Eine grosse Chance sei "vertan".

Für die "weiteren politischen Beratungen" fordert der Verband "eine grundlegende Korrektur". Dabei sollte auf den Vorarbeiten der WAK-S aufgebaut werden.

Am Morgen hatte der Ständerat strengere Eigenmittel-Regeln für systemrelevante Grossbanken beschlossen: Die UBS müsste Auslandstöchter künftig mit 90 Prozent hartem Kernkapital (CET1) unterlegen. Nun ist der Nationalrat am Zug.

UBS-Chef Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage

UBS-Chef Sergio Ermotti hatte sich im Vorfeld einmal mehr vehement gegen die vom Bundesrat angestrebte Verschärfung der Kapitalvorschriften für die Grossbank gewehrt. "Wir wollen einfach eine Lösung finden, die gut ist für die Schweiz, aber auch gut ist für die UBS", sagte er am Dienstag am "Finance Forum" in Zürich.

Er sehe durchaus die Möglichkeit, eine Win-win-Situation zu erreichen. Es sei schade, dass diese Debatte nun so lange angedauert habe und so emotional geworden sei.

"Lex UBS"

Die derzeit laufende Debatte sei sicher einmalig für die Schweiz, sagte Ermotti weiter. Eine de facto "Lex UBS" habe es in diesem Land zuvor noch nicht gegeben. Und er fühle sich verantwortlich, die Interessen der Mitarbeitenden weltweit, aber vor allem auch diejenigen der 30'000 in der Schweiz arbeitenden Leute und ihrer Familien sowie für die Interessen der Kunden und auch der Aktionäre. Es sei daher Zeit für die Bank, ganz klar zu sagen, wo sie stehe.

Würde das UBS-Management unwahre Aussagen über Kapitalisierung und ihre Folgen machen, sei es rechtlich strafbar, sagte er zu seinen Aussagen, dass die Darstellung der Behörden teils verkürzt und irreführend sei. Er habe in den vergangenen zwei Jahren keine regulatorische Anklage erhalten, so der UBS-Chef.

Ermotti hatte den Vorschlag der Ständeratskommission in einem Interview mit der NZZ vom Wochenende als "verkraftbar" bezeichnet. "Mit einem blauen Auge können wir leben, aber zwei blaue Augen und eine gebrochene Nase sind zu viel", sagte Ermotti. Es sei der UBS klar, dass sie einen "politischen Preis" zahlen müsse.

Position von Bundesrat und SNB bei UBS-Regulierung unverändert

Die Position des Bundesrats ist in der Causa UBS-Regulierung unverändert. Das sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Dienstag am "Finance Forum" in Zürich.

Sie habe zudem noch einmal Rücksprache mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB) genommen. Auch die Position der SNB sei heute unverändert, das heisst: man stütze das Modell des Bundesrats, sagte die Bundesrätin.

Es komme jetzt darauf an, wie die ganze Debatte weiterlaufe. Nach dem Ständerat berate noch der Nationalrat, und vielleicht werde es sogar eine Volksabstimmung geben. "Wir wissen noch nicht genau, wie das jetzt herauskommt."

Vertrauen in das Parlament

Gleichzeitig habe sie Vertrauen in den Ständerat und auch in den Nationalrat, sagte Keller-Sutter. Derweil sei es nicht einfach eine Frage von politisch rechts oder links. Sondern vielmehr: "Wer haftet und wer trägt das Risiko am Schluss: der Aktionär oder der Steuerzahler?" Das sei die entscheidende Frage.

Sie selbst vertrete die Position des Bundesrats und nicht einer Partei.

Auch wisse sie, dass die Bank das zwar nicht gerne höre. Aber alle systemrelevanten Banken und auch die im Ausland hätten faktisch eine Staatsgarantie und das müsse berücksichtigt werden. Denn ein Staat würde bei einem Konkurs nicht einfach zuschauen. Der Kollateralschaden für die gesamte Wirtschaft wäre immens.

Ständerat-Entscheid am Mittwoch

Darum geht es konkret: Im Nachgang des CS-Debakels hatte der Bundesrat eine vollständige Unterlegung der UBS-Auslandstöchter mit hartem Kernkapital (CET1) vorgeschlagen. Ermotti hatte diesen Vorstoss wiederholt als extrem und nicht zielführend bezeichnet.

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) sprach sich in der Mehrheit gegen diesen Gesetzesentwurf aus und beantragte Ende August, eine Unterlegung der UBS-Auslandstöchter zu 50 Prozent mit CET1-Kapital und zu 50 Prozent mit AT1-Anleihen.

Am vergangenen Donnerstag wurde diese abgeschwächte Version im Ständerat beraten; es kam aber noch zu keinem Entscheid.

Economiesuisse hofft bei UBS-Regulierung auf Nationalrat

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse kritisiert die Ständeräte für ihre heutigen Entscheide zur UBS-Regulierung. Und er hofft, dass der Nationalrat diese korrigiert: "Nun muss der Zweitrat eine volkswirtschaftlich verträgliche Lösung finden", heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch.

Die Lösung des Ständerats wäre laut dem Verband mit erheblichen Kosten verbunden. Dies seien Kosten, die nicht nur die UBS, sondern der Standort Schweiz als Ganzes zu schultern hätte.

Als kleine, offene und international stark vernetzte Volkswirtschaft sei die Schweiz nämlich auf einen leistungsfähigen und international wettbewerbsfähigen Finanzplatz angewiesen. "Dazu gehört auch eine Grossbank, die Schweizer Unternehmen im In- und Ausland begleitet und ihnen Finanzierungen, Kapitalmarktgeschäfte, Zahlungsverkehr, Absicherungsgeschäfte und weitere Dienstleistungen zu national und international wettbewerbsfähigen Konditionen anbieten kann", so die Mitteilung.

Für international tätige Schweizer Unternehmen, aber auch für die hiesigen KMU sei dies von grundlegender Bedeutung. Mit dem Entscheid des Ständerates bestehe nun aber das Risiko, dass Finanzierungen und weitere Bankdienstleistungen für Unternehmen teurer würden, befürchtet Economiesuisse.

Am Heimatmarkt sinkt die UBS-Aktie zwischenzeitlich um 0,57 Prozent auf 40,10 Franken.

ys/tp

Zürich (awp)