DAX aktuell: DAX präsentiert sich mittags leichter

Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.43 Prozent auf 25’468.79 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.126 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.568 Prozent fester bei 25’724.13 Punkten in den Handel, nach 25’578.85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25’729.05 Punkte, das Tagestief hingegen 25’450.52 Zähler.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0.089 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der DAX bei 26’136.56 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 24’893.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23’611.33 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.79 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’618.74 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 1.14 Prozent auf 184.40 EUR), Vonovia SE (+ 0.98 Prozent auf 17.54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.95 Prozent auf 361.30 EUR), Rheinmetall (+ 0.86 Prozent auf 999.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.60 Prozent auf 504.80 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Scout24 (-3.41 Prozent auf 72.15 EUR), Infineon (-2.06 Prozent auf 58.89 EUR), Allianz (-1.81 Prozent auf 422.40 EUR), Deutsche Bank (-1.64 Prozent auf 32.11 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.54 Prozent auf 57.72 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2’087’838 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211.057 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.32 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch