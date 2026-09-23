Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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23.09.2026 09:28:15
Freundlicher Handel: DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.
Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.20 Prozent höher bei 25’629.08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.126 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.568 Prozent höher bei 25’724.13 Punkten in den Handel, nach 25’578.85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’628.64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’729.05 Zählern.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0.540 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26’136.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der DAX mit 24’893.58 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Stand von 23’611.33 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4.44 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.72 EUR), Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’009.60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.01 Prozent auf 361.50 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.78 Prozent auf 148.45 EUR) und Siemens (+ 0.64 Prozent auf 275.60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen GEA (-0.89 Prozent auf 66.75 EUR), Fresenius SE (-0.87 Prozent auf 45.18 EUR), Zalando (-0.76 Prozent auf 22.18 EUR), Brenntag SE (-0.73 Prozent auf 59.78 EUR) und Allianz (-0.70 Prozent auf 427.20 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 337’026 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 211.057 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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