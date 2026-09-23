1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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1&1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für 1&1 nach einer hauseigenen Konferenz mit deutschen Unternehmen in München von 26,20 auf 25,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomanbieter sehe sich auf einem guten Weg sowohl zu seinen Jahres- als auch zu seinen mittelfristigen Zielen, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung der US-Investmentbank. Unsicherheiten bestünden aber weiterhin im Niedrigband-Spektrum sowie im Streit mit dem Funkmastenpartner Vantage./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
|
Unternehmen:
1&1 AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
25.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.00 €
|
Abst. Kursziel*:
6.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.11%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu 1&1 AG
|
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|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
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|Barclays Capital
|14.05.26
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|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
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|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
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