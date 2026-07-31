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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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03.08.2026 15:18:55

adidas Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 185 auf 180 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem starken, von der Fußball-WM getriebenen Wachstum machten sich Anleger bei dem Sportartikelkonzern weiterhin Sorgen um die spätzyklischen Branchentrends und die Marketingaktivitäten der Konkurrenz, schrieb Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Neutral
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
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