adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Neutral" belassen. Nach jüngsten Warnsignalen aus dem Sneaker-Markt schienen viele Anleger zunehmend die angemessenen Bewertungsmultiplikatoren für den Sportartikelkonzern infrage zu stellen, insbesondere angesichts der ungewissen Verbrauchernachfrage in wichtigen europäischen Märkten und kurzfristiger Gewinnrisiken, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Mangels eindeutiger Kurstreiber, die eine Neubewertung stützen könnten, dürfte sich die Aktie weiterhin in einer engen Handelsspanne bewegen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
173.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
159.45 €
|
Abst. Kursziel*:
8.50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
160.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.89%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.08.26
|adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von adidas (finanzen.ch)
|
13.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|150.55
|3.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
RATIONAL Buy
|09:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vestas Wind Systems A-S Buy
|09:23
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|09:23
|
Warburg Research
PNE Buy
|09:23
|
Goldman Sachs Group Inc.
Stellantis Neutral
|09:21
|
RBC Capital Markets
Vestas Wind Systems A-S Outperform
|09:20
|
UBS AG
Adyen B.V. Parts Sociales Buy