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14.08.2026 08:17:52

adidas Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Neutral" belassen. Nach jüngsten Warnsignalen aus dem Sneaker-Markt schienen viele Anleger zunehmend die angemessenen Bewertungsmultiplikatoren für den Sportartikelkonzern infrage zu stellen, insbesondere angesichts der ungewissen Verbrauchernachfrage in wichtigen europäischen Märkten und kurzfristiger Gewinnrisiken, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Mangels eindeutiger Kurstreiber, die eine Neubewertung stützen könnten, dürfte sich die Aktie weiterhin in einer engen Handelsspanne bewegen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 23:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Neutral
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Analyst Name::
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