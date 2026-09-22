Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste

Schlussendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.24 Prozent schwächer bei 25’563.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25’785.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’419.00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26’111.00 Punkte. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 22.06.2026, mit 25’095.00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23’583.00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.06 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 3.71 Prozent auf 22.35 EUR), Infineon (+ 3.16 Prozent auf 60.13 EUR), GEA (+ 2.82 Prozent auf 67.35 EUR), Beiersdorf (+ 2.60 Prozent auf 76.46 EUR) und adidas (+ 2.58 Prozent auf 146.85 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Allianz (-3.35 Prozent auf 430.20 EUR), Rheinmetall (-1.90 Prozent auf 991.40 EUR), Deutsche Bank (-1.66 Prozent auf 32.64 EUR), Siemens Healthineers (-1.42 Prozent auf 37.43 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.38 Prozent auf 501.80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’691’515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 211.357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch