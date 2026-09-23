NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Kian Abouhossein bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Schweizer Ständerat bei den Eigenkapitalregeln für die UBS Härte zeigt. Die Großbank soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Das sei eine Verbesserung im schlimmsten Szenario, so Hossein. Positiv sei, dass die Kapitaldebatte nun endlich auf ein Ende zusteuere./mis/rob/gl;