adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Das zweite Quartal des Sportartikelherstellers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar günstig, aber bevor sich die Stimmung der Konsumenten nicht verbessere, dürften sich Investoren zurückhalten./rob/mf/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Hold
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
158.50 €
|
Abst. Kursziel*:
19.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
158.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.99%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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