adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 146,15 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'630 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 146,15 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 146,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20'232 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 11,08 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,58 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,34 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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