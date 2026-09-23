Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’999 0.3%  SPI 19’861 0.3%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’624 0.2%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 6’346 0.3%  Gold 4’323 -0.7%  Bitcoin 71’058 0.5%  Dollar 0.8226 0.3%  Öl 99.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
UBS-Aktie trotzdem im Plus: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen - CEO Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Roche-Aktie stabil: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen
EFG International-Aktie gesucht: Einigung im Rechtsstreit mit kuwaitischem Pensionsfonds
Suche...

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 146,15 EUR.

adidas
137.09 CHF -0.90%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 146,15 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'630 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 146,15 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 146,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20'232 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 11,08 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,58 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,34 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

RBC Capital Markets: Outperform-Note für adidas-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten