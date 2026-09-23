Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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23.09.2026 11:14:40
Airbus-Aktie sinkt: Konzern sichert französisches Militär digital ab
Airbus hat einen Cybersicherheitsvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren von den französischen Streitkräften erhalten.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent tiefer bei 194,06 Euro.
DJG/DJN/uxd/ cbr
DOW JONES
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Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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