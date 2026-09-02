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09.09.2026 11:34:24

adidas Outperform

adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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11:34 adidas Outperform RBC Capital Markets
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19.08.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
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