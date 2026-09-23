Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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Salzgitter Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Da der Lagerabbau bei den Kunden weitgehend abgeschlossen sei, rechne er damit, dass die Stahlpreise in der Europäischen Union nach einer gewissen Konsolidierung im September und Oktober bis zum kommenden Jahr wieder stiegen, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das dürfte trotz einer verhaltenen Nachfrage zu einer Margenausweitung führen. Zudem könnten die Schätzungen der Analysten für die operative Gewinnentwicklung im Jahr 2027 steigen. Die Energiekosten blieben überschaubar, da in der Produktion nach wie vor überwiegend Kohle genutzt werde./la/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.75 €
|
Abst. Kursziel*:
27.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.07%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
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|04.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13:32
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
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