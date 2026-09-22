XETRA-Handel: DAX letztendlich mit Gewinnen

Am Dienstag schloss der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 25’600.01 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.102 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.070 Prozent stärker bei 25’592.98 Punkten, nach 25’575.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’783.16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’423.07 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 26’136.56 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 25’139.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23’527.05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.32 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 3.71 Prozent auf 22.35 EUR), Infineon (+ 3.16 Prozent auf 60.13 EUR), GEA (+ 2.82 Prozent auf 67.35 EUR), Beiersdorf (+ 2.60 Prozent auf 76.46 EUR) und adidas (+ 2.58 Prozent auf 146.85 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Allianz (-3.35 Prozent auf 430.20 EUR), Rheinmetall (-1.90 Prozent auf 991.40 EUR), Deutsche Bank (-1.66 Prozent auf 32.64 EUR), Siemens Healthineers (-1.42 Prozent auf 37.43 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.38 Prozent auf 501.80 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’691’515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211.357 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch