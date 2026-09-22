Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
22.09.2026 17:58:18
XETRA-Handel: DAX letztendlich mit Gewinnen
Schlussendlich legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Dienstag schloss der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 25’600.01 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.102 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.070 Prozent stärker bei 25’592.98 Punkten, nach 25’575.01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’783.16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’423.07 Zählern.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 26’136.56 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 25’139.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23’527.05 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.32 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 3.71 Prozent auf 22.35 EUR), Infineon (+ 3.16 Prozent auf 60.13 EUR), GEA (+ 2.82 Prozent auf 67.35 EUR), Beiersdorf (+ 2.60 Prozent auf 76.46 EUR) und adidas (+ 2.58 Prozent auf 146.85 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Allianz (-3.35 Prozent auf 430.20 EUR), Rheinmetall (-1.90 Prozent auf 991.40 EUR), Deutsche Bank (-1.66 Prozent auf 32.64 EUR), Siemens Healthineers (-1.42 Prozent auf 37.43 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.38 Prozent auf 501.80 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’691’515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211.357 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentaldaten der DAX-Titel
Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu GEA
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’578.85
|0.02%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.