adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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30.06.2026
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01.07.2026 07:26:51
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 165 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 620 Millionen Euro, wie er am Dienstagabend mit Blick auf den Bericht am 30. Juli schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
177.90 €
|
Abst. Kursziel*:
3.99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
177.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.99%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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