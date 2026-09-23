adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Kursverlusten

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 145,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'465 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 145,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 146,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116'115 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 25,71 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 10,93 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,58 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Das EPS belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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