NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach einem Kapitalmarkttag des Bierkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79,88 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. AB Inbev rage in der Branche für verpackte Konsumgüter (CPG) insgesamt heraus als führendes Unternehmen mit Blick auf beständige Wertsteigerungen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag habe die Stärken im Vertrieb und verbesserte Marketingfähigkeiten gezeigt, welche die mittelfristigen Wachstumsambitionen untermauerten./mis/rob/gl;